  • BIST 105.512
  • Altın 140,219
  • Dolar 3,5411
  • Euro 4,0593
  • Samsun 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 29 °C
  • Trabzon 27 °C

Suriyeli Emani İçin Yas Tutuyorlar

» »
Suriyeli Emani İçin Yas Tutuyorlar
Halkların Köprüsü Derneği, Suriyeli hamile kadının Sakarya'da çocuğu ile birlikte vahşice öldürülmesinin ardından, "Emani ve çocuklarının katledilmesinin...

Halkların Köprüsü Derneği, Suriyeli hamile kadının Sakarya'da çocuğu ile birlikte vahşice öldürülmesinin ardından, "Emani ve çocuklarının katledilmesinin münferit bir olaymış gibi sunulmasına itirazımız var. Bu münferit bir mesele değildir. Mültecileri diken üstünde yaşamaya mahkum kılmış nefret dilinin somutlaşmış en korkunç halidir" açıklamasını yaptı.

Sakarya'da Suriyeli Emani Al-Rahmun adlı hamile kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürüldüğü olay sonrası, İzmir'de mültecilerle ilgili çalışmalar yürüten Halkların Köprüsü Derneği açıklama yaptı. Dernek üyeleri, Suriyeli mültecilere yönelik provokasyonlara tepki gösterirken, Suriyeli hamile kadın ve çocuğunun ölümüne ayrımcı ve ırkçı söylemlerin beslediği nefretin sebep olduğunu savundu. Dernek yöneticisi Zerrin Kurtoğlu Şahin, "Emani ve çocuklarının katledilmesinin, her gün tanık olduğumuz ve maruz kaldığımız nefret dilinin kurumsallaşmasıyla, bu dilin yabancı/mülteci düşmanlığına kolaylıkla evrilebilirliğiyle ilişkisi kurulmaksızın münferit bir olaymış gibi sunulmasına itirazımız var. Bu münferit bir mesele değildir. Mültecileri diken üstünde yaşamaya mahkum kılmış nefret dilinin somutlaşmış en korkunç halidir" dedi.

"Yasını tutuyoruz"

"Türkiye'deki mültecilerin, yüzde 47'sini kadınlar ve yüzde 45'ini çocuklar oluşturuyor" diyen Şahin, "Kadın ve çocuk olmak bir hayatı yeterince kırılgan ve yaralanabilir yaparken, buna bir de mülteci olma sıfatı eklendiğinde şiddete maruz kalma olasılığı hızla katlanmaktadır. Emani'nin ve çocuklarının hayatlarına son veren saldırı, mülteci kadınların hayatın her alanında karşılaştıkları cinsel şiddetin en korkunç halidir. Emani, mülteci kadınların korkularının adı; taciz, tecavüz ve aşağılanmayla geçen mülteci hayatlarının kilidi oldu artık. Emani'nin yası, mülteci kadın dostlarımız için duyduğumuz derin kederle birleşiyor. Hiç tanımadığımız Emani'nin yasını tutuyoruz; çünkü hayatın, tüm hayatların değerine inanıyoruz. Çünkü ancak onun için kederlenip acı çektiğimizde, Emani bizim gerçekten kardeşimiz, komşumuz, yakınımız olabilir. Emani'nin yasını tutuyoruz; çünkü onun kaybıyla birlikte neleri kaybettiğimizi bilelim istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Hacısalihoğlu: “15 Temmuz’u Unutursak Kalbimiz Kurusun”17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:33
  • Dünyanın En Uzun İkinci Mağarasına Ziyaretçi Akını17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:33
  • 15 Temmuz Günü Beşiktaş’ta Denizde Kaybolan Gencin Aranmasına Devam Ediliyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:23
  • Sosyal Medya Üzerinden İntihar Edeceğini Duyurdu, Polis İpten Aldı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:13
  • Tsk: "Kuzey Irak’ta 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Anadolu Aslanına Soğuk Duş17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:58
  • Üniversitenin Reklam Filmi Öğrencilerden17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:58
  • Tarlasından Bulduğu Tarihi Taşı Çay Bahçesinde Sergiliyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:53
  • Adalet Bakanlığı, Resmi İnternet Sitesi Üzerinden ’Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı’na İlişkin Detayları Paylaştı17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:53
  • Yurt Dışı Sözleşmeli Personelin Ücret Mağduriyeti Giderilecek17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti