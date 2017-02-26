Suriyeli Engelli Vatandaşlara Akülü Tekerlekli Sandalye Hediye Edildi

Malatya Valisi Mustafa Toprak'ın da katılımıyla düzenlenen törende, Malatya Beydağı Konaklama Tesislerinde barınan 18 Suriyeli engelliye akülü tekerlekli...

Malatya Valisi Mustafa Toprak'ın da katılımıyla düzenlenen törende, Malatya Beydağı Konaklama Tesislerinde barınan 18 Suriyeli engelliye akülü tekerlekli sandalye verildi.

Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Malatya Beydağı Konaklama Tesislerinde kalan Suriyeli engellilere akülü tekerlekli sandalye dağıtım törenine Vali Toprak'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Yazıhan Kaymakamı İdris Akça, İl Afet Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Atilla Kölük ve MABEK tesis yetkileri ile çok sayıda Suriyeli katıldı. Törende konuşan Malatya Valisi Mustafa Toprak geçici koruma altındaki Suriyelilere daha etkili hizmet sunabilmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade eti.

Vali Toprak daha sonra törene katılan protokol üyeleri ile birlikte 18 adet akülü tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim etti.