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Suriyeli Hamile Kadın Ölü Bulundu, Kocası Gözaltına Alındı

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Suriyeli Hamile Kadın Ölü Bulundu, Kocası Gözaltına Alındı
Kayseri'de 8 ay önce evlendiği ve hamile olduğu öğrenilen kadın evde ölü bulunurken kocası gözaltına alındı.

Kayseri'de 8 ay önce evlendiği ve hamile olduğu öğrenilen kadın evde ölü bulunurken kocası gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Kayalı Sokaktaki bir evde yaşayan Suriye uyruklu Fatma El Muhammed yakınları tarafından evinde ölü buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve 112 ekiplerini gören vatandaşlar olay yerinde toplandı. Polisler meraklı kalabalığı uzaklaştırmakta güçlü çekerken, olayı netleştirebilmek için Suriyelilerle konuşmaya çalıştı.

Olay yerine şerit çekerek önlem alan polis ekipleri, ölü bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Fatma El Muhammed'in kocasına ulaşmaya çalıştı. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, dışarıda bekleyen meraklı kalabalığın içindeki gençlerin selfie çekmeye çalışması dikkat çekti.

Yapılan incelemelerin ardından Fatma El Muhammed'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatma El Muhammed'in 25 yaşındaki eşi Ahmet H. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Suriyeli Hamile Kadın Ölü Bulundu, Kocası Gözaltına Alındı

Suriyeli Hamile Kadın Ölü Bulundu, Kocası Gözaltına Alındı

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