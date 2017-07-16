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Suriyeli İş Adamlarından Gsomem’e Ziyaret

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Suriyeli İş Adamlarından Gsomem’e Ziyaret
Suriyeli İşadamları ve Girişimcileri Derneği (SİAD) yönetim kurulu, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezini (GSOMEM) ziyaret etti.

Suriyeli İşadamları ve Girişimcileri Derneği (SİAD) yönetim kurulu, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezini (GSOMEM) ziyaret etti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GSOMEM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Khaled Bablli ve beraberindeki heyeti, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Sağım ile birlikte, Gaziantep 2. OSB'de yer alan GSOMEM Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde ağırladı.

Gaziantep'in sanayi yapısı ile ilgili bilgiler veren Adnan Ünverdi, bölgenin sanayi ve ekonomi merkezi olan Gaziantep'in kalifiye eleman sorununa çözüm bulmak amacıyla GSOMEM'in hizmete alındığını söyledi.

Ünverdi, "Gaziantepli sanayiciler olarak dünyada 174 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ancak imalat aşamasında, pek çok konuda çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyor ve bu sıkıntıları çözmek için mücadele ediyoruz. Kalifiye eleman bulamamak da bunlardan birisi. Gaziantep'te yaklaşık 600 bin Suriyeli yaşıyor. Dünyanın bir çok ülkesi bu kadar mülteciyi kabul etmemiştir. Biz Suriyelileri de şehrimizin insanları gibi eğiterek sanayimize kalifiye eleman olarak kazandırmak istiyoruz" dedi.

SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Khaled Bablli de, "SİAD üç yıl önce yola çıktı. Şimdi büyük bir organizasyona dönüştü. Suriyeliler Gaziantep'te hizmet, imalat ve ticaret sektörlerinde çalışıyor. Bize kapılarını açan Gaziantep'e minnet borçluyuz. Biz de Gaziantep'in ve Türkiye'nin yatırımlarına, sanayisine, ihracatına katkı sağlamak için ortak çalışmalar yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Mesleki eğitim taleplerini ve çalışma hayatında karşılaştıkları çeşitli sorunları Adnan Ünverdi ile paylaşan SİAD yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep'te yatırım yapmak isteyen Suriyeliler için yatırım yapma kılavuzu hazırladıklarını, kendi başarılarının çeşitli ülkelere giden diğer Suriyeliler tarafından da takip edildiğini ve onlara da güzel örnek oluşturduğunu belirttiler.

Ünverdi, Suriyeli yatırımcılar ile de ortak çalışmalar yapmak istediklerini, sorunları çözmek için ortak hareket edebileceklerini kaydetti. Konuşmaların ardından Ünverdi heyete GSOMEM'de yer alan atölyeleri ve eğitim salonlarını gezdirerek bilgiler verdi.

Suriyeli İş Adamlarından Gsomem’e Ziyaret

Suriyeli İş Adamlarından Gsomem’e Ziyaret

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