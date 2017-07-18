Suriyeli İşçileri Taşıyan Minibüs Devrildi: 3 Yaralı

Kayseri'de Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kocasinan Bulvarı Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Suriye uyruklu fabrika işçilerini taşıyan 38 P 0713 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Serviste bulunan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Devrilen minibüs, yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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