  • BIST 103.559
  • Altın 160,628
  • Dolar 3,9217
  • Euro 4,6513
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Suriyeli Kadının Davasında Babasından Ve Eşinden Açıklama

» »
Suriyeli Kadının Davasında Babasından Ve Eşinden Açıklama
Sakarya'da tecavüz edildikten sonra öldürülen Emani Al Rahmun'un babası Muhammed Ali Al Rahmun, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bu olayı gerçekleştiren...

Sakarya'da tecavüz edildikten sonra öldürülen Emani Al Rahmun'un babası Muhammed Ali Al Rahmun, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bu olayı gerçekleştiren iki kişi Müslüman değil, bunların yaptığını Müslüman bir insan yapmaz" dedi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile olan ve tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte öldürülmesi sonrası açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Dava sonrası Emani Al Rahmun'un babası Muhammed Ali Al Rahmun ve eşi Halid Al Rahmun açıklamalarda bulundu.

"Dava benim için çok zor oldu"

Vahşice öldürülen Suriyeli kadının eşi Halid Al Rahmun mahkeme sonrası yaptığı açıklamada, "Dava çok iyi geçti Allah'a şükür. Ben teşekkür ederim Türk halkına. Orada bizi tek bırakmadılar, benim yanımda her zaman oldular. Adliyede de kayınpederimle beni hiç bırakmadılar. Hepsinden Allah razı olsun. Duruşma 15 Ocak tarihine ertelendi. Benim içinde çok zor oldu, kayınpederimde geldi. Duruşma çok zor geçti ama mecbur kendimi tuttum hakkımızı kaybetmemek için. Davada ikisi de suçları birbirine atıyor. Her şey belli yani, olayların hepsi belli. Ama söylediler yaptıklarını, biz yaptık dediler. Hepsi belli ama birbirlerine suç atıyorlar. İkisi de yaptığını söyledi. Benim şahıslarla küçük bir kavgam, tartışmam dahi yoktu" dedi.

"Bunların yaptığını Müslüman bir insan yapmaz"

Baba Muhammed Ali Al Rahmun ise, "Anlatılması zor bir acı yaşadık. Bu acımıza ortak olan herkesten çok Allah razı olsun. Bizim yanımızda oldular her zaman. Türk abiler, arkadaşlar hepsi bizim yanımızda durdu, hepsine teşekkür ediyorum. Biz adalet istiyoruz. Bizim yanımızda durulmasını istiyoruz. Türk hükümetine de çok teşekkür ediyorum. Biz en zor cezayı almalarını istiyoruz. En ağır ceza almazsa o şahıslar yine aynılarını yapar. Bu olayı gerçekleştiren iki kişi Müslüman değil, bunların yaptığını Müslüman bir insan yapmaz. En ağır cezaları alacaklarını düşünüyoruz inşallah" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriyeli Kadının Davasında Babasından Ve Eşinden Açıklama01 Aralık 2017 Cuma 17:48
  • Hopa´da ‘Hamsi Şenliği’ Düzenlendi01 Aralık 2017 Cuma 17:43
  • Tsk: "2’si Sözde Lider Kadroda Olmak Üzere 100 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"01 Aralık 2017 Cuma 17:43
  • Başkan Toçoğlu: “Tüm Sakarya Bu Davanın Avukatıdır”01 Aralık 2017 Cuma 17:43
  • Silahlı Saldırıda Öldürülen Ak Partili Mercan’ın Duruşması Görüldü01 Aralık 2017 Cuma 17:33
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Son Bir Haftada 2’si Sözde Lider Kadroda Olmak Üzere 100 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Açıkladı.01 Aralık 2017 Cuma 17:28
  • Başkan Toçoğlu Eşi İle Tügva’da Söyleşiye Katıldı01 Aralık 2017 Cuma 17:28
  • Bakan Çavuşoğlu Abisiyle Penaltı Atışı Yaptı01 Aralık 2017 Cuma 17:28
  • Deniz Baykal’ın Tedavisine Almanya’da Devam Edilecek01 Aralık 2017 Cuma 17:23
  • Valilikte Kitap Okuma Etkinliği01 Aralık 2017 Cuma 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti