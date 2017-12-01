Suriyeli Kadının Davasında Babasından Ve Eşinden Açıklama

Sakarya'da tecavüz edildikten sonra öldürülen Emani Al Rahmun'un babası Muhammed Ali Al Rahmun, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bu olayı gerçekleştiren...

Sakarya'da tecavüz edildikten sonra öldürülen Emani Al Rahmun'un babası Muhammed Ali Al Rahmun, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bu olayı gerçekleştiren iki kişi Müslüman değil, bunların yaptığını Müslüman bir insan yapmaz" dedi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile olan ve tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte öldürülmesi sonrası açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Dava sonrası Emani Al Rahmun'un babası Muhammed Ali Al Rahmun ve eşi Halid Al Rahmun açıklamalarda bulundu.

"Dava benim için çok zor oldu"

Vahşice öldürülen Suriyeli kadının eşi Halid Al Rahmun mahkeme sonrası yaptığı açıklamada, "Dava çok iyi geçti Allah'a şükür. Ben teşekkür ederim Türk halkına. Orada bizi tek bırakmadılar, benim yanımda her zaman oldular. Adliyede de kayınpederimle beni hiç bırakmadılar. Hepsinden Allah razı olsun. Duruşma 15 Ocak tarihine ertelendi. Benim içinde çok zor oldu, kayınpederimde geldi. Duruşma çok zor geçti ama mecbur kendimi tuttum hakkımızı kaybetmemek için. Davada ikisi de suçları birbirine atıyor. Her şey belli yani, olayların hepsi belli. Ama söylediler yaptıklarını, biz yaptık dediler. Hepsi belli ama birbirlerine suç atıyorlar. İkisi de yaptığını söyledi. Benim şahıslarla küçük bir kavgam, tartışmam dahi yoktu" dedi.

"Bunların yaptığını Müslüman bir insan yapmaz"

Baba Muhammed Ali Al Rahmun ise, "Anlatılması zor bir acı yaşadık. Bu acımıza ortak olan herkesten çok Allah razı olsun. Bizim yanımızda oldular her zaman. Türk abiler, arkadaşlar hepsi bizim yanımızda durdu, hepsine teşekkür ediyorum. Biz adalet istiyoruz. Bizim yanımızda durulmasını istiyoruz. Türk hükümetine de çok teşekkür ediyorum. Biz en zor cezayı almalarını istiyoruz. En ağır ceza almazsa o şahıslar yine aynılarını yapar. Bu olayı gerçekleştiren iki kişi Müslüman değil, bunların yaptığını Müslüman bir insan yapmaz. En ağır cezaları alacaklarını düşünüyoruz inşallah" diye konuştu.