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Suriyeli Omar Ailesine Kavuştu

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Suriyeli Omar Ailesine Kavuştu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Barınma, Konaklama ve Sosyal Yaşam Merkezinde kalan kayıp Suriyeli...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Barınma, Konaklama ve Sosyal Yaşam Merkezinde kalan kayıp Suriyeli vatandaş Omar Cibakci ailesine kavuştu.

Geçtiğimiz günlerde Dilovası polis merkezi tarafından, kendini ifade edemeyen, konuşmada zorluk yaşayan engelli Suriye vatandaşı Omar Cibakci, polisler tarafından Dilovası'nda bulunarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yaşam Merkezine getirilmişti. Yapılan kontrollerin ardından burada kalmaya başlayan Omar Cibakci'nin ailesi aranmaya başlandı. Barınma, Konaklama ve Sosyal Yaşam Merkezinde kalan Omar Cibakci'nin gazetede verilen kayıp ilanını gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Yetkililer tarafından Omar'ın ailesi ile irtibata geçildi ve Omar Cibakci'nin İstanbul'da yaşayan ailesine ulaşıldı.

Barınma, Konaklama ve Sosyal Yaşam Merkezi yetkililerinin ulaştığı aile hemen İstanbul'dan merkeze geldi. Bilgilerin yeniden teyit edilmesiyle birlikte Omar Cibakci ailesine kavuştu. Omar Cibakci'ye kavuşan aile bireyleri sevinçten gözyaşlarını tutamadı. Büyükşehir yetkililerine teşekkür eden aile bireyleri büyük bir mutluluk yaşadı.

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