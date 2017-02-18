Suriyeli Usame’nin Örnek Davranışı

Suriye'deki iç savaştan kaçarak, eşi ve 2 çocuğu ile Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşayan Usame El Abid El Hüseyin, dilenmek yerine kendi yaptığı el...

Suriye'deki iç savaştan kaçarak, eşi ve 2 çocuğu ile Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşayan Usame El Abid El Hüseyin, dilenmek yerine kendi yaptığı el arabasında mısır satarak geçimini sağlıyor.

Ülkesinde İlahiyat Fakültesinin 4. sınıfında okurken, iç savaş nedeni ile eğitimine ara veren 26 yaşındaki Usame El Abid El Hüseyin, kendi tasarladığı ve kendi elleriyle yaptığı bir arabayla mısır satarak geçimini sağlıyor.

Usame El Abid El Hüseyin, kullanılmayan bir el arabası bularak, boş yağ tenekeleri ile bir araba yaptıktan sonra üstünü cam ile kapattı. Üzerine ise bir yağmurluk yaptı. Mısırları pişirmek ve sürekli sıcak tutmak için içine teneke bir soba yaptı.

Yakacakları da kendisi dışarıda toplayarak temin eden Usame El Abid El Hüseyin, günlük 20 ile 30 lira arasında bir gelir elde ettiğini, geçimini helal yoldan kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kendi ülkesinden gelen bir çok kişinin dilendiğini ve buna çok üzüldüğünü belirten Usame El Abid El Hüseyin, dilenmek yerine çalışmak gerektiğini vurguluyor.

İç savaş çıkması ile rejimin kendilerine asker olmaları ve muhalifler ile savaşmalarını istediğini belirten Suriye'nin Halep kentinde yaşayan Usame El Abid El Hüseyin, Müslümanlar ile savaşmanın yanlış olduğunu, kendi halkı ile savaşamayacağını düşünerek eşi ve iki küçük çocuğu ile kaçtığını belirtti.

Usame, zor durumda kalmadıkça dilenmenin haram olduğunu belirterek kısa zamanda kendisine bir iş olanağı sağladı.