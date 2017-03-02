Suriyeli Vatandaşlara Yönelik Türkçe Kursları Devam Ediyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Suriyeli vatandaşlara yönelik açılan Türkçe okuma yazma kursları devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Suriyeli vatandaşlara yönelik açılan Türkçe okuma yazma kursları devam ediyor.

Kahta İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Türkçe okuma yazma kurslarıyla, ilçede yaşayan Suriyeli vatandaşların resmi kurum ve kuruluşlarda işlemlerini daha rahat bir şekilde yapabilmeleri amaçlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Altınsoy'un koordinesinde Halk Eğitim Merkezi ile işbirliğiyle Şehit Mehmet Özbek Ortaokulunda açılan Türkçe okuma yazma kursuna her yaştan Suriyeli vatandaş katılıyor.

Kurslarla Suriyeli vatandaşların resmi kurum ve kuruluşlardaki işlemlerini rahatlamak istediklerini kaydeden İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, "Suriyeli vatandaşlarımızın resmi kurum ve kuruluşlardaki iş ve işlemlerini kendilerinin rahatça yürütebilmelerini sağlamak amacıyla Türkçe okuma yazma kurslarını açtık. Suriyeli vatandaşların yerel halkla iletişimlerini kolaylaştırmak, Türk dilini ve kültürünü tanıtmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.