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Suriyeli Yetimler Eğlencenin Tadını Çıkardı

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Suriyeli Yetimler Eğlencenin Tadını Çıkardı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan konukevinde kalan Suriyeli yetimler, Vali Güngör Azim Tuna'nın eşi Pervin Tuna'nın da katıldığı etkinlikte...

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan konukevinde kalan Suriyeli yetimler, Vali Güngör Azim Tuna'nın eşi Pervin Tuna'nın da katıldığı etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Şanlıurfa Valisi Tuna'nın eşi Pervin Tuna, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya'nın eşi Gülistan Yosunkaya ve Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan, Suriyeli 175 yetim, 65 dul ve 5 yaşlı kadının misafir edildiği Dilruba Konukevini ziyaret etti. Konukevinde kalan Suriyeli kadınların yanı sıra çocuklarla yakından ilgilenen Tuna ve beraberindekiler, çocukların hazırladığı dans gösterisini beğeniyle izledi. Müzik eşliğinde hünerlerini sergileyen çocuklar, dev balon, palyaço ve sevimli karakterlerin maskotları eşliğinde saatlerce eğlendi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden getirilen midilliyi de seven yetimler, büyük mutluluk yaşadı. Çocuklara çubuk balon, çikolata ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte Vali Tuna'nın eşi Pervin Tuna, yetim çocuklardan birini kucağına alarak, bir süre sevdi. Konukevinde kalan kadınların sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Tuna, kadınlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Nüfusu kadar Suriyeliyi barındıran Akçakale'deki Dilruba Konukevi'nde kalan dul ve yetimler uzun süre unutamayacakları keyifli bir gün geçirirken, Pervin Tuna ve beraberindekiler de dul ve yetimlerin sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Suriyeli Yetimler Eğlencenin Tadını Çıkardı

Suriyeli Yetimler Eğlencenin Tadını Çıkardı

Suriyeli Yetimler Eğlencenin Tadını Çıkardı

Suriyeli Yetimler Eğlencenin Tadını Çıkardı

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