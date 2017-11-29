Suriyeli Zanlı 6 Bin 250 Paket Kaçak Sigara İle Yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 6 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirilirken, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 6 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirilirken, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, OSB bölgesinde bir araç durdurulduğu ve arama yapıldı. Yapılan aramalarda 6 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aracı sürücüsü Suriye uyruklu M.C.'nin yakalandığı ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.