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Suriyeliler Afganların Evine Baskın Yaptı: 10 Yaralı

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Suriyeliler Afganların Evine Baskın Yaptı: 10 Yaralı
Konya'da Suriyeli bir grup Afgan uyruklu vatandaşların kaldığı eve baskın yaparak 10 kişiyi yaraladı.

Konya'da Suriyeli bir grup Afgan uyruklu vatandaşların kaldığı eve baskın yaparak 10 kişiyi yaraladı.

Olay, merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Furkan Dede Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afgan vatandaşlarının oturduğu ev, henüz kimliği belirlenemeyen ve Suriyeli olduğu iddia edilen bir grup tarafından basıldı. Ellerinde bıçak ve tornavida bulunan grup ve Afganların arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 10 Afgan vatandaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan şahıslar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, bıçakla göğsünden yaralanan bir Afgan vatandaşının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bina merdivenlerinde bıçak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriyeliler Afganların Evine Baskın Yaptı: 10 Yaralı

Suriyeliler Afganların Evine Baskın Yaptı: 10 Yaralı

Suriyeliler Afganların Evine Baskın Yaptı: 10 Yaralı

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