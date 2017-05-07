  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Suriyeliler Çalıştıkları Atölye Sahibinin Oğlunu Öldürdü

» »
Suriyeliler Çalıştıkları Atölye Sahibinin Oğlunu Öldürdü
Gaziantep'te kendi aralarında tartışan 3 Suriyeli, çalıştıkları atölye sahibinin oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Gaziantep'te kendi aralarında tartışan 3 Suriyeli, çalıştıkları atölye sahibinin oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Kavga anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi 42. Sokak'ta Ömer Dönmez'e ait tekstil atölyesinde çalışan 3 Suriyeli arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Suriyeliler, daha sonra araya giren atölye sahibi Ömer Dönmez'in oğlu Fatih ile tartışmaya başladı. Atölyeden ayrılan Suriyeli şahıslar, bir süre sonra bir yakınları ile birlikte tekrar iş yerine geldi. Suriyeliler ile iş yeri sahibi Ömer Dönmez'in çocukları arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi ile çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Ertuğrul Dönmez (20), aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Suriyeli şahıslar olay yerinden ayrılırken, yaralandığını sonradan fark eden genç yakınları tarafından hemen özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaklaşık 15 saat süren yaşam savaşını kaybetti.

Yaşanan kavga anı da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaralandığını sonradan fark eden Ertuğrul Dönmez, dizlerinin üzerine çökmesi ile koluna giren yakınları yardımıyla araca bindiriliyor.

Olayın ardından polis geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis, Suriyeli şahısların kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobilin Çarptığı 4 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı07 Mayıs 2017 Pazar 13:58
  • Kuyu Kazarken Suçüstü Yakalandılar07 Mayıs 2017 Pazar 13:53
  • Minibüsün Çarptığı Küçük Kız “Bir Şeyim Yok” Diyerek Ağladı07 Mayıs 2017 Pazar 13:53
  • Düğünden Dönen Aile Kaza Yaptı: 1 Ölü, 6 Yaralı07 Mayıs 2017 Pazar 13:38
  • Batan Gemiden Olduğu Düşünülen Mühimmat Karasu Sahiline Vurdu07 Mayıs 2017 Pazar 13:33
  • Tekirdağ’da Fetö Operasyonunda 6 Memura Gözaltı07 Mayıs 2017 Pazar 13:28
  • Kaplumbağayı Ezmemek İçin Manevra Yapınca Takla Attı07 Mayıs 2017 Pazar 13:08
  • Sahte Evrakla Kredi Çekmeye Çalışan 2 Şahıs Tutuklandı07 Mayıs 2017 Pazar 13:03
  • Akıma Kapılan Korucu Hayatını Kaybetti07 Mayıs 2017 Pazar 12:58
  • Kağıthane’de Silahlı Soygun07 Mayıs 2017 Pazar 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti