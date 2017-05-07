Suriyeliler Çalıştıkları Atölye Sahibinin Oğlunu Öldürdü

Gaziantep'te kendi aralarında tartışan 3 Suriyeli, çalıştıkları atölye sahibinin oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Gaziantep'te kendi aralarında tartışan 3 Suriyeli, çalıştıkları atölye sahibinin oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Kavga anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi 42. Sokak'ta Ömer Dönmez'e ait tekstil atölyesinde çalışan 3 Suriyeli arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Suriyeliler, daha sonra araya giren atölye sahibi Ömer Dönmez'in oğlu Fatih ile tartışmaya başladı. Atölyeden ayrılan Suriyeli şahıslar, bir süre sonra bir yakınları ile birlikte tekrar iş yerine geldi. Suriyeliler ile iş yeri sahibi Ömer Dönmez'in çocukları arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi ile çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Ertuğrul Dönmez (20), aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Suriyeli şahıslar olay yerinden ayrılırken, yaralandığını sonradan fark eden genç yakınları tarafından hemen özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaklaşık 15 saat süren yaşam savaşını kaybetti.

Yaşanan kavga anı da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaralandığını sonradan fark eden Ertuğrul Dönmez, dizlerinin üzerine çökmesi ile koluna giren yakınları yardımıyla araca bindiriliyor.

Olayın ardından polis geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis, Suriyeli şahısların kimliklerini belirlemeye çalışıyor.