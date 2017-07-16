Suriyeliler İle Türkler El Ele Demokrasi Nöbetinde

FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıldönümünde Suriyeliler ile Türkler el ele Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı doldurdu.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıldönümünde Suriyeliler ile Türkler el ele Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı doldurdu.

Türkiye'yi karıştırmak isteyen hain karanlık eller bir kez daha umduklarını bulamadı. Suriyeliler üzerinden provokasyon hedefleyen karanlık ellere, Türk milletinin asil duruşu izin vermedi. 15 Temmuz FETÖ'nün başarısız hain darbe girişiminin yıl dönümünde, yaklaşık 400 bin Suriyeli misafire ev sahipliği yapan Gaziantep'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Suriyeliler ile Türkler ellerinde Türk bayraklarıyla nöbet tuttu. Alana gelen ve ellerinde Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri olan Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini söyleyen Suriyeliler, "Allah, Erdoğan'a uzun ömürler versin" dedi. (LO-