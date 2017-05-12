Suriyeliler Ve Ev Sahibi Toplulukların Geleceği Tartışıldı

Kamu ve özel sektörden, uluslararası kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarından, girişimcilere iş ve istihdam dünyasının birçok aktörü, Gaziantep'te...

Kamu ve özel sektörden, uluslararası kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarından, girişimcilere iş ve istihdam dünyasının birçok aktörü, Gaziantep'te düzenlenen "İş ve İstihdam Forumunda bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Suriye Krizinin Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Etkilerinin Azaltılması Projesi" kapsamında desteklenen ve kısa süre önce işletmeye alınan Gaziantep Sanayi Odası Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen "İş ve İstihdam Forumunda, Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için iş gücü piyasasının hem arz, hem talep yönü ele alınarak, geçim kaynağı ve istihdam fırsatlarının geliştirilmesi hedefinin hayata geçirilmesi ele alındı. İş ve İstihdam Forumu'nun ilk gününde Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Elçi Müsteşarı/İşbirliği Bölümü Başkanı Simona Gatti birer konuşma yaptı.

UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi, açıklamasında,UNDP Türkiye'nin Suriye krizine yanıt olarak, Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların yaşamlarını kısa vadede değil, uzun vadeli bir perspektifle iyileştirmek üzere çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. İnsani yardım müdahalesini tamamlayıcı nitelikteki dayanıklılık temelli kalkınma yaklaşımı kapsamında, geçim kaynakları ve istihdam olanaklarını geliştirilmesiyle bireyler, kurumlar ve şirketlerin kendi kendine yeterliliklerini güçlendirdiklerine dikkati çeken Tomasi, "UNDP'nin dayanıklılık yaklaşımının temeli, ulusal ve yerel yatırımlarla, geçim kaynakları, istihdam ve yerel ekonomik kalkınmayı desteklemeyi içeriyor.Projemizin yürütülmesinde bize destek olan yerel ortaklarımız Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep Sanayi Odası ile donörümüz Avrupa Birliği'ne içten teşekkürlerimizi sunarım. Umariz ki Türkiye'nin en önde gelen sanayi merkezlerinden olan Gaziantep'in ev sahipliğini yaptığı "İş ve İstihdam Forumu', Suriyeliler ve ev sahibi topluluklarının güçlü işbirliğinin geliştirilmesi için çabaların tüm ülkeye yayılmasına örnek olur. Ayrıca bu forumun Türkiye ve Türk iş dünyasının geniş bakış açıları geliştirerek, nitelikli, çok çeşitli ve dinamik işgücünün insana yakışır istihdam olanaklarına erişimini ve böylelikle tüm ülkede sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacağını umuyorum" dedi.

İşbirlikleri güçlendirildi

İki gün boyunca devam eden forumda, çeşitli panel, oturum ve çalıştayları içeren İş Bağlantıları Kurma Platformu, İş Arayanlar İçin Oturumlar, İşverenler ve Girişimciler için Oturumlar ile Genel Oturumlar olmak üzere dört farklı bileşen ele alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay "Belediyenin Suriyelilere Verdiği Hizmetler" konusunda bir sunum yaptı. Forumda Suriyelilerin ve ev sahibi topluluk üyelerinin istihdam olanaklarına erişiminde özel sektörün kilit role sahip olduğu vurgulandı. Kamu ve özel sektör işbirliği ile Suriyeli ve Türk firma ve girişimciler arasındaki bağlantıların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilen "İş ve İstihdam Forumu"nda, iş arayanlar ile işverenleri doğrudan bir araya getirecek bir platform oluşturuldu. GASMEK, kurslarından faydalanan iş arayan Suriyelileri bu platforma yönlendirerek işverenlerle buluşmaları konusunda destek oldu. Açmış olduğu stantlar yoğun ilgi gördü. 700'ün üzerinde katılımcının ve 35 firmanın standının bulunduğu etkinliğe ilgi yüksek oldu.

-UNDP Türkiye Suriye programı

Suriye kriziyle birlikte yerinden edilmenin Suriyeliler üzerinde bıraktığı etkiyi hafifletmek, göçün ev sahibi topluluklar ve belediyeler üzerinde yarattığı etkilerle baş etme kapasitesini arttırmak amacıyla UNDP, "Suriye Programı" aracılığıyla insani yardım müdahalesini tamamlayıcı bir dayanıklılık temelli kalkınma yaklaşımını desteklemektedir. Program, iş gücü piyasasının hem arz, hem talep yönünü ele alarak geçim kaynağı fırsatlarını geliştirmenin yanı sıra, yerel paydaşların ve hizmet sağlayıcılarının istihdam ve ekonomik büyüme kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Geçim kaynakları, istihdam ve yerel ekonomik kalkınmayı destekleyen Suriye Programı kapsamında, yaşam becerileri eğitimleri ve mesleki eğitim kursları aracılığıyla krizden etkilenen toplulukların geçim kaynağı fırsatlarının arttırılması faaliyetleri yürütülmektedir. Bu bağlamda bugüne dek 6.413 Suriyeli ve 961 Türk, mesleki eğitim kurslarından yararlanmıştır. "Suriye Krizinin Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Etkilerinin Azaltılması Projesi", Türkiye'ye yönelik Suriyeli mülteci akınının etkisini hafifletmek üzere AB tarafından finanse edilen ve insani yardımı tamamlayan ilk dayanıklılık temelli yaklaşım müdahalelerinden biridir. Temmuz 2015'ten bu yana uygulanan proje, en yüksek Suriyeli nüfusunu misafir eden illerden Gaziantep ve Şanlıurfa'da yürütülmektedir. Projenin Gaziantep'te uygulanan geçim kaynakları bileşeni, istihdam edilebilirliğin arttırılmasını odağına almaktadır. Atık yönetimi bileşeni ise Şanlıurfa Belediyesinin atık yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesine destek olmaktadır.