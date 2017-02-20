Suriyelilerin Eğitimi İçin Düzenlenen Çalıştaya Kilis’ten İlgi

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, beraberindeki heyet Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde düzenlenen Suriyelilerin Eğitimi konulu çalıştaya...

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, beraberindeki heyet Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde düzenlenen Suriyelilerin Eğitimi konulu çalıştaya katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde yapılan ve çeyitli STK'ların destek verdiği Suriyelilerin Eğitimi İçin 2 günlük çalıştay düzenlendi. Çalıştaya Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Şube Müdürü Mahmut Kesikminare, Fatih Sultan Mehmet Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü Kemal Dağcı ve Öncüpınar Konteynır Sorumlusu Seyfettin Çimen katıldı. Dünyanın birçok yerinde Suriyelilerin eğitimiyle ilgilenen eğitimciler, çalıştayda sağlıklı eğitimin önündeki engelleri masaya yatırarak, çözüm yolları aradı.

Çeşitli atölye ve aktivitelerin yer aldığı konferans, açılış konuşmaları ile başladı. Konferansa İHH adına Genel Sekreteri Yavuz Dede ve İHH Yetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz katıldı. Ana salonda "Suriye eğitimi: güncel sıkıntılar ve çözümleri" başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde gelen soruları cevaplayan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Tünel, "Fırat Kalkanı Harekâtı sonucunda kurtarılan bölgelere kitap gönderdik, göndermeye devam ediyoruz. Sahte diploma ile öğretmenlik yapanların önünü alacağız. Devam eden çalışmalarımız sonucunda hiçbir Suriyeli öğretmen arkadaşımız işsiz kalmayacak. Lise okumak isteyen öğrencilere de okullarımızın kapıları her daim açık" dedi.

Konferans ikinci gününde de yoğun bir şekilde devam etti.

Konferansta ilk olarak kürsüye Şam Alimler Birliği Başkanı Usame Er-Rifai çıktı. Rıfai, yaptığı konuşmada, "Suriyeli çocuklar eğitimsiz kalıyorlar. Diğer ülkelerdeki çocuklar kitap bulabiliyor, öğretmen bulabiliyor. Ama Suriyeli çocuklarımız bu imkanlar mahrum kalıyor. Her kim ki bu çocuklara yardım eder, onların eğitimlerine yardımcı olur, hiç şüphesiz Rabb'imiz onu mükafatlandırır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci de, "Rabbimize hamd olsun ki devam eden katliamda Suriyelilere kardeş olma şerefini bizlere nasip etti" dedi. Konferansın ikinci gününde İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise, sahada ter döken, bizzat Suriyelilerin sorunlarını yerinde inceleyen kuruluşların böyle bir toplantıda bir araya gelmiş olmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Yıldırım, "Bize bombalarla saldırmalarının nedeni eğitimsiz olmamızdır. Buradan cesaret alarak bizi vuruyorlar. Ama Allah'a şükürler olsun ki, Milli Eğitim Bakanlığı'mız Suriyeliler için çok güzel işler yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Katarlı kuruluşlarımız özellikle çok yardımcı oldular. Ben her iki kuruluşa da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de bildiğiniz üzere Reyhanlı'da Katar RAF Kurumu ile birlikte sevgi evi projesi gerçekleştirdik. Bine yakın çocuğumuz orada eğitimlerini sürdürecek." şeklinde konuştu.

Suriyeli çocuklar resim çizdi

Konferansta ayrıca Suriyeli çocuklar ellerine paletleri alıp resim çizmeye başladı. Çeşitli ülkelerde hem yaşam hem eğitim mücadelesi veren Suriyeli çocukları anlatan fotoğraf ve resim sergisi de düzenlendi. Çalıştay açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen oturumlarla sürdü. İlmi sonuçlar ve genel değerlendirmeler yapıldığı çalıştay, plaket ve sertifikaların dağıtılması ile son buldu.