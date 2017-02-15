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Suriyelilerin Kaldığı Ev Alev Alev Yandı

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Suriyelilerin Kaldığı Ev Alev Alev Yandı
Niğde'de sobadan çıkan yangında Suriyelilerin ikamet ettiği bir ev, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Niğde'de sobadan çıkan yangında Suriyelilerin ikamet ettiği bir ev, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Niğde merkez İmam Hatip Meydanındaki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Suriyelilerin kaldığı evde sobadan çıkan bir kıvılcımın sıçraması üzerine yerdeki halı, minder ve koltuk alev aldı. Odadaki alevleri fark eden Suriyeliler kendilerini hemen dışarı attı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde kaldığı belirlenen 10 Suriyeli ifadeleri alınmak üzere Sungurbey Karakoluna götürüldü.

Suriyelilerin Kaldığı Ev Alev Alev Yandı

Suriyelilerin Kaldığı Ev Alev Alev Yandı

Suriyelilerin Kaldığı Ev Alev Alev Yandı

Suriyelilerin Kaldığı Ev Alev Alev Yandı

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