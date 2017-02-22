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Suriye’ye 5 Tır İnsani Yardım Malzemesi Gönderildi

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Suriye’ye 5 Tır İnsani Yardım Malzemesi Gönderildi
Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşu İnsani Yardım Platformu tarafından hazırlanan 5 Tır insani yardım malzemesi Suriye'de ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere...

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşu İnsani Yardım Platformu tarafından hazırlanan 5 Tır insani yardım malzemesi Suriye'de ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere yola çıktı.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşu İnsani Yardım Platformu tarafından Suriye'ye yönelik yardımlar sürüyor. Yaklaşık 6 yıldır iç savaş sonrası açlık ve yoksulluğun hüküm sürdüğü Suriye'ye yardım faaliyetleri kapsamında 5 Tır insani yardım malzemesi dualar eşliğinde yola çıktı.

Lojistik merkezinde, dualar eşliğinde gönderilen yardımlar hakkında bilgi veren Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşu İnsani Yardım Platform Başkanı Osman Gerem, "İslam coğrafyasında bu zulümlerin son bulmasını umut ediyoruz" diye konuştu.

Suriye’ye 5 Tır İnsani Yardım Malzemesi Gönderildi

Suriye’ye 5 Tır İnsani Yardım Malzemesi Gönderildi

Suriye’ye 5 Tır İnsani Yardım Malzemesi Gönderildi

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