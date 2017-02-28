Sürü yönetimi eğitimi aldılar

Samsun İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin talebi doğrultusunda Sürü Yönetim Elemanı Kursu, Canik'te 08-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen Sürü Yönetim Elemanı Kursu, Canik'te 08-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti.

Samsun İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin talebi doğrultusunda, Canik Kent Konseyi'nin organize ettiği kurs 17 üreticinin katılımıyla Canik Kültür Merkezi'nde 15 gün boyunca 120 saat sürdü. Samsun İl ve Canik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Canik Halk Eğitim Merkezi ve Canik Belediyesi eğitimlere teknik ve alt yapı desteği verdi.

Kursa katılan kursiyerlere; küçükbaş sürü yönetimi, bakım besleme, damızlık seçimi, ırk özellikleri, hastalıklar, yemler ve mera kullanımı, yetiştiricilik ve ağıl planlama konularında bilgi verildi. Sürü Yönetimi Elemanı Kursu ile kursiyerlerin mesleki niteliklerinin artırılması ve istihdamın korunarak artırılması hedeflendi.