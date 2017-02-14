  • BIST 87.826
  • Altın 144,717
  • Dolar 3,6490
  • Euro 3,8727
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Suruç Katliamıyla İlgili Takipsizlik Kararı Sonrası Avukatlar İtiraza Hazırlanıyor

» »
Suruç Katliamıyla İlgili Takipsizlik Kararı Sonrası Avukatlar İtiraza Hazırlanıyor
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki DEAŞ saldırısında 33 kişinin yaşamını yitirmesi sonrası açılan davada 24 Ocak 2017 tarihinde takipsizlik kararı...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki DEAŞ saldırısında 33 kişinin yaşamını yitirmesi sonrası açılan davada 24 Ocak 2017 tarihinde takipsizlik kararı çıktı. Patlamada hayatını kaybeden Süleyman Aksu'nun avukatı Şanlıurfa Barosu eski Başkanlarından Hikmet Delebe, tebligatın kendilerine ulaştığını, karara itiraz edeceklerini ve davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar götüreceklerini söyledi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Amara Kültür ve Sanat Merkezinde Kobanili çocuklara oyuncak götüren Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) öncülüğündeki gençlere yönelik 20 Temmuz 2015 tarihinde canlı bomba saldırısı düzenlenmişti. Katliamda, Türkiye'nin dört bir tarafından toplanarak Suruç'a gelen 33 genç yaşamını yitirirken, 70'i de yaralanmıştı.

Patlama yerinden toplanan delil ve vücut parçalarının Ankara'da incelenmesinin ardından saldırganın Şeyh Abdurrahman Alagöz olduğu kesinleşmişti. "Terör nitelikli aranan şahıs" kaydı bulunan Alagöz, 20 Temmuz 2015'ta eylemini gerçekleştirmişti.

Katliamla ilgili açılan tek davada dönemin ilçe emniyet müdürü Mehmet Y. "Görevi ihmal" suçundan yargılanıyordu.

18 ay sonra iddianame hazırlandı

Katliamdan 18 ay sonra hazırlanan iddianame, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Terör örgütü DEAŞ'ın kuruluşu, hedefi ve amaçlarına yer verilen iddianamede, Suruç'taki canlı bomba saldırısını yapan Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün saldırının gerçekleştirildiği kültür merkezine gidişine ait MOBESE kameralarına yansıyan görüntü ve fotoğrafları delil olarak sunulmuş, Ankara Garındaki patlamanın şüphelisi olan ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırıda ölen terör örgütü üyesi İbrahim Halil Durgun'un Gaziantep'teki adresinde ele geçirilen dijital materyallerde Alagöz ile Suriye'deki çatışma bölgelerinde çektirdikleri fotoğrafların yer aldığı iddia edilmişti. İddianamede, Suruç'taki saldırının faillerinin canlı bomba Şeyh Abddurrahman Alagöz ile birlikte, Ankara Garındaki canlı bomba saldırısının şüphelisi ve Gaziantep'te üzerindeki bombayı patlatarak ölen terör örgütü üyesi Yunus Durmaz, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırıda ölen Halil İbrahim Durgun, Ankara Garındaki saldırının tutuklu şüphelisi Yakub Ş., örgütün sözde Türkiye-Suriye sınır sorumlusu Deniz B. ve örgütün Suriye'deki sözde emiri İlhami B. olduğu değerlendirilmişti.

Takipsizlik kararı çıktı

Suruç patlamasıyla ilgili görülen davanın ardından savcılık tarafından takipsizlik kararı çıktı. Kararda, eylemin Şeyh Abdurrahman Alagöz tarafından gerçekleştirildiği, canlı bombaya şüpheliler Yunus Durmaz ve Halil İbrahim Durgun'un bizzat talimat verdiklerinin tespit edildiği aktarıldı. Halil Durgun ve Yunus Durmaz'ın Gaziantep'te düzenlenen operasyonda kendini patlatarak öldüğünü belirten savcılık, soruşturmada kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" dair takipsizlik kararı verdi.

Avukatlar itiraz edecek

Patlamada hayatını kaybeden Süleyman Aksu'nun avukatı Şanlıurfa Barosu eski Başkanlarından Hikmet Delebe, karara itiraz edeceklerini ve davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) kadar götüreceklerini söyledi. Delebe, yaptığı açıklamada, olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını ve aradan geçen bir buçuk yıl sonra olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair takipsizlik kararının çıktığını ifade etti.

"Olayın arkasında çok derin güçlerin olduğuna inanıyoruz"

Delebe, "Suruç patlaması her yönüyle çok önemliydi. Netice itibariyle 2 yıl süren bir çözüm sürecini bitiren etken oldu. Özellikle toplum ve mağdur ailelerin soruşturmadan beklentileri çok yüksekti fakat Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Soruşturmada kendini patlatan DEAŞ üyesinin önünde ve arkasındaki bağlantılara ulaşılamadığına dair karar verildi. Biz bu karara itiraz edeceğiz. Biz böyle büyük bir olayın bir ve ya iki kişi tarafından yapıldığı ihtimalini zayıf görüyoruz. Bu olayın arkasında çok derin güçlerin olduğuna inanıyoruz. İstanbul'da yılbaşında gerçekleştirilen Reina saldırısında onlarca kişi gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Suruç patlamasında herhangi bir failin bulunmaması ise hukuk adına kabul edilemez. Ben patlamada hayatını kaybeden Aksu ailesinin avukatı olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. Bundan sonra Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğine başvuracağız. Buradan da bir sonuç alınmadığı takdirde biz Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurumuzu yapacağız. Ayrıca saldırıda hayatını kaybeden İngilizce öğretmeninin babası, annesi ve 9 kardeşi için maddi ve manevi olmak üzere toplam bir milyon 50 bin liralık tazminat davası açtık. yaklaşık bir yıl önce açtığımız bu tazminat davası da halen devam etmektedir" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süt İznindeyken Kovulan Bankacı Annenin Zaferi14 Şubat 2017 Salı 15:58
  • Kürsüye Çıkıp İlanı Aşklarını Ettiler14 Şubat 2017 Salı 15:53
  • Şemsiyeli Sokağa Rakip Sevgi Sokağı14 Şubat 2017 Salı 15:53
  • Antalya’daki Nikah Salonları Sevgililer Günü’nde Doldu14 Şubat 2017 Salı 15:48
  • 15 Temmuz Gazileri Gözyaşları İçinde O Anları Anlattı14 Şubat 2017 Salı 15:43
  • 14 Şubat’ta ‘Evet’ Dediler14 Şubat 2017 Salı 15:23
  • Alanya’da 22 Çift Nikah İçin Sevgiler Günü’nü Seçti14 Şubat 2017 Salı 15:18
  • Sevgililer Gününün Yeni Modası Esprili Hediyeler14 Şubat 2017 Salı 15:18
  • Adıyaman Osmanlı Ocakları’nda İstifa Şoku14 Şubat 2017 Salı 15:18
  • Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: "Deniz Ve Martı Diye İzlenen Yer Fosseptik Çukuruydu"14 Şubat 2017 Salı 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti