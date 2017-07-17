Suruç Ovası’ndaki Vahşi Sulama Tehlike Sinyalleri Veriyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım arazilerinde yapılan bilinçsiz sulama büyük zararlara neden oluyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım arazilerinde yapılan bilinçsiz sulama büyük zararlara neden oluyor.

Bol suyun verildiği ovada sular, boşa akıp yolları tahrip ediyor. Bir çok kırsal mahalle yolu, akan sular nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Bazı yollarda ise adeta göletler oluştu. Yoldan geçmeye çalışan araçlar suyun içinde kalıp arıza verirken yarılan yollardan geçmeye çalışan sürücüler adeta ölüme davetiye çıkarıyor, verimli topraklar ise suya kapılıp gidiyor.

Kuru topraklar yeşile büründü

Uzun yıllar kuyularla sulama yapılmaya çalışılan Suruç Ovası'na 2015 yılında su verilmeye başlandı. Suruç Ovaları Sulaması Projesi kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 17 bin 185 metre uzunluğu, 7 metre çapıyla Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 5. uzun sulama tüneli özelliği taşıyan Suruç Tüneli'nden 2015 mayıs ayından itibaren su akmaya başladı. Çiftçinin yüzünü güldüren proje sayesinde yaklaşık yüz binlerce dekar tarım alanı suya kavuştu. Yaklaşık 30 yıl su bekleyen topraklar, Atatürk Barajı'ndan suyun gelmesiyle yeşile büründü. Daha önce sadece hububat eken çiftçiler, su sayesinde pamuk, mısır, nane, turp, havuç, yeşil ve kuru fasulye, sarımsak, patates, domates, biber, patlıcan, bamya, susam gibi ürünler de yetiştirmeye başladı. Bir ürün yetiştiren çiftçiler, artık aynı yıl içinde ikinci ürünü de yetiştirebiliyor.

Boşa akan sular arazileri tahrip ediyor

Yapılan milyonluk yatırımda, son bir yıldır yapılan vahşi sulama nedeniyle topraklar büyük zarar görmeye başladı. Dereler şeklinde boşa akan sular, verimli toprakları önüne katıp götürüyor, yolları tahrip ediyor. Bazı ürünler arazide biriken sular nedeniyle çürüyor. Suyun arazilerine akmasını önlemeye çalışan çiftçiler, akıntıyı yol kenarına verince bu defa yollar tahrip oluyor, asfaltlar yarılıp dev çatlaklar oluşuyor. Bu yollardan geçen araçlar büyük tehlike yaşarken biriken sulardan geçmeye çalışanlar ise arıza veriyor.

"Su geldi diye keyif edeceğimize şu anda rezilliğini çekiyoruz"

Toprakları suyun altında kalan ve yolları bozulan çiftçiler, su geldiği için keyif edeceklerine şu anda bunun rezilliğini yaşadıklarını ve yolların tahrip olduğunu dile getirdi. Üst kısımlardaki arazilere bırakılan suların birikerek dereler halinde aşağı doğru aktığını ve arazileri ile kullandıkları yollara zarar verdiğini iddia eden çiftçiler, yetkililerden çözüm istedi.

Aracıyla yolda biriken suda geçmeye çalışırken arıza veren bir sürücü, böyle suyun anlamının olmadığını ifade ederek bilinçsiz sulama yapanlara tepki gösterdi. Arazilerini akıntıdan korumaya çalışan bazı çiftçiler ise kepçe ile toprak set yaptı.