Suruç’ta Otomobil Takla Attı: 1’i Ağır 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı, olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı, olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa-Suruç karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Muhammed C., yönetimindeki 63 MA 460 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yolun kenarındaki ağaçları sökerek duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçta sıkışan sürücü Muhammed C., ile yanında bulunan oğlu Ahmed C., vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı baba ve oğlu, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Muhammed C.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.