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Sürücü, Acarlar Mahallesini Ziyaret Etti

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Sürücü, Acarlar Mahallesini Ziyaret Etti
Aydın İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Acarlar Mahallesinde ikamet eden yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret etti.

Aydın İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Acarlar Mahallesinde ikamet eden yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret etti.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilkay Çetinkaya; Acarlar Mahallesinde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlar Cevriye Gençoğlu, Melahat Bayrak, Hüseyin Gülcan ve Turgay Pilar'ı evlerinde ziyaret ettiler.

Kaymakam Sürücü, vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Kaymakam Sürücü, devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, "Tüm kamu hizmetlerini eksiksiz bir şekilde vatandaşlarımıza sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

Eğitim-Öğretim hayatına devam eden Acarlarlı öğrencilerlede yakından ilgilenen Kaymakam Sürücü, Acarlar'daki tüm çocuklarımızın çok zeki ve çalışkan olduğunu, tüm ailelerin eğitime önem vererek çocuklarını okula göndermelerini, eğitim hayatına devam eden tüm başarılı öğrencileri Kaymakamlık olarak desteklemeye, ödüllendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Acarlar'da okuyan öğrenci Fatih Pilar, AB Projesi ile geçtiğimiz yıl KaymakamEdiz Sürücü'nün maddi ve manevi destekleri ile Avusturya'nın başkenti Viyana'ya ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu ziyaretin gerçekleşmesindeki tüm destekleri için de Acarlarlı öğrenciler adına Kaymakamımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Sürücü, Acarlar Mahallesini Ziyaret Etti

Sürücü, Acarlar Mahallesini Ziyaret Etti

Sürücü, Acarlar Mahallesini Ziyaret Etti

Sürücü, Acarlar Mahallesini Ziyaret Etti

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