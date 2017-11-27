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Sürücülere kış lastiği uyarısı

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Sürücülere kış lastiği uyarısı
Merzifon Şoförler Odası Başkanı Bayburtlu, yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan ticari araçlarda kış lastiği kullanımının 1 Aralık'tan itibaren başladığını hatırlatarak, sürücülere uyarıda bulundu

Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Bayburtlu, yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda, 1 Aralık 2017 ile 1 Nisan 2018 tarihleri arasında kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğunu anımsattı.

Özel araçlarda kış lastiği kullanımı için yasal bir zorunluluk olmadığını ama güvenli sürüş için herkesin kış lastiği kullanmasının yararlı olacağını düşündüğünü ifade eden Baburtlu, şunları kaydetti: "Artık vatandaşlarımız yavaş yavaş araçlarının kışlık bakımlarını yaptırması gerekiyor. Vatandaşlarımızın kışın yolda kalmamaları için antifriz seviye ve dereceleri, lastik diş derinlikleri, motor, aks ve ön takımlar başta olmak üzere detaylı araç bakımını yaptırması lazım. Kış lastiği uygulamasına ek olarak araç sahiplerinin zincir ve yedek lastik bulundurmaları da gerekiyor. Bu konuda yasal bir düzenleme olmamasına rağmen kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor." AA / MERZİFON

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