Sürücünün Dikkati 4 Kişiyi Ölümden Döndürdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, seyir halindeyken bir anda alev topuna döndü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, seyir halindeyken bir anda alev topuna döndü. Aracı durdurarak tek kapılı spor arabadaki arkadaşlarının dışarı çıkmasını sağlayan sürücü, kendisi dahil 4 kişiyi adeta ölümden döndürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu'ya bağlı Seymen Mahallesi yakınlarından meydana geldi. Sefa Bıyıkoğlu, idaresindeki 59 TT 617 plakalı tek kapılı spor aracı ile yanına üç arkadaşını da alarak Marmaraereğlisi yönüne doğru hareket etti. Sürücü Sefa Bıyıkoğlu, Seymen Mahallesi mevkiine geldiği sırada aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Hemen otomobili durduran ve arkadaşlarının araçtan çıkmasını sağlayan Bıyıkoğlu, kendisi de çıkınca araç bir anda alev aldı ve yanmaya başladı.

Araçtakilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesinden önce araç tamamen yandı ve hurda yığınına döndü.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.