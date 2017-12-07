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Sürüye Saldıran Kurdu, Kangal Köpekleri Boğdu

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Sürüye Saldıran Kurdu, Kangal Köpekleri Boğdu
Sivas'ın Gürün ilçesinde bağlı Yaylacık köyünde koyun sürüsüne saldırılan kurdu kangal köpekleri yakalayarak boğdu etti.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bağlı Yaylacık köyünde koyun sürüsüne saldırılan kurdu kangal köpekleri yakalayarak boğdu etti.

Yaylacık köyünde çiftçilik yapan Mesut Arslan koyun sürüsünü sabah saatlerinde otlatmak üzere ağıllarından çıkarttı. Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte koyunlarını ağıla götürmek isteyen Arslan'ın sürüsüne kış şartlarından dolayı doğada yiyecek bulmakta sıkıntı çeken kurt saldırdı. Kurdun saldırdığını gören sürüdeki 3 kangal köpeği kurdu yakalayarak parçaladı.

Anadolu Aslanı olarak bilinen Kangal Köpeği'nin sürüye saldıran kurdu yakalayarak boğması cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

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