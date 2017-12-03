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Survivor'a 'rol model' yarışmacı koyalım

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Survivor'a 'rol model' yarışmacı koyalım
Televizyon programları içerisinde vazgeçilmez hale gelen Survivor'da, 'Türk dili ve kültürü' etkisi yarışmacıyı şampiyonluğa götüren etken olarak tespit edildi. Uzmanlar, bu yıl Survivor'a 'rol model yarışmacı' koymak istiyor

Giresun Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Serdar Bulut tarafından başlatılan ve birçok kurum tarafından desteklenen proje kapsamında, televizyonlarda yayınlanan yarışmalarda yarışmacıların ‘Türk dilini’ kullanmalarının faktörleri ortaya çıkartıldı.

Proje kapsamında 'Survivor' yarışması takip edilerek, kullanılan dilin vatandaş üzerindeki etkisi araştırıldı ve yarışmalarda dili iyi kullanan yarışmacıların şampiyonluğa kadar ulaştığı görüldü. Dr. Bulut, "Atasözü ve deyim kullanan yarışmacılar halktan daha çok destek görüyor" dedi.

TÜRK HALKI DESTEKLEYECEK Mİ?
Acun Ilıcalı'ya ve ekibine hazırladıkları kitapçıktan göndererek amaçlarının ne olduğunu anlatmak isteyen Bulut, Acun Ilıcalı ile de bu konu hakkında konuşmak istediklerini kaydetti. Bulut, "Türk dilinin ve kültürünün olumsuz anlamda gittiği dönemde Survivor yarışması içerisinde biz yarışmanın başından sonuna kadar takip edebileceğimiz, Türk dili rol modeli bir yarışmacıyı yarışmaya dahil edip, verilerini Türkiye sınırlarındaki 81 ilde halk; Türk dilini ve kültürünü kullanan bir yarışmacıyı destek oranı ne kadar artıyor? Finale kadar gidebiliyor mu? Şampiyon olabiliyor mu? Bunları görmek istiyoruz" dedi.

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