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Süs Tavukları Açık Arttırmayla Satıldı

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Süs Tavukları Açık Arttırmayla Satıldı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneğinin ev sahipliğinde yapılan müzayedede cins tavuk ve horozlar görücüye...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneğinin ev sahipliğinde yapılan müzayedede cins tavuk ve horozlar görücüye çıktı.

Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde Antalya, Kayseri ve Adana'da üreticiler tarafından yetiştirilen tavuk ve horozlar müzayede ile satışa çıkartıldı. Vatandaşlar, fiyatları 200 TL'den başlayan ve bin 500 TL'ye kadar çıkan süs tavuklarını alabilmek için birbiriyle yarıştı. Müzayedede "Osmanlı Sultan Tavuğu" yoğun ilgi gördü.

Tokat Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mustafa Coşkun, "Etkinliğimizin amacı insanlarımıza, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak, tavuk ırklarını göstermek. Şuan Türkiye'nin her ilinden, her ilçesinden binlerce kişi akın etti. Geceden gelenler var, şuanda yolda olanlar var. Hepsine burada teşekkür ediyorum, bizleri yalnız bırakmadılar. Bizim bir sloganımız var, içinde hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz. Bizim amacımız para kazanmak değil, bu hobiciliği Türkiye'ye tanıtmak, insanlara havyan sevgisini aşılamak" dedi.

Süs Tavukları Açık Arttırmayla Satıldı

Süs Tavukları Açık Arttırmayla Satıldı

Süs Tavukları Açık Arttırmayla Satıldı

Süs Tavukları Açık Arttırmayla Satıldı

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