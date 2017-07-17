Suşehri’nde 51 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 51 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 51 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yurda kaçak yollarla giren bazı kişilerin ilçe yakınlarında bir yere bırakıldığı istihbaratı aldı. İstihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, olay yerinde 35 Afganistan, 12 Pakistan ve 4 Özbekistan uyruklu olmak üzere 51 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Suşehri Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Bir otobüs firması tarafından bırakıldığı öğrenilen kaçak göçmenlerin aç olduğu, göçmenlerin karınlarının jandarma ekipler tarafından doyurulduğu belirtildi.

Kaçak göçmenlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği, işlemlerinin tamamlandıktan sonra sınır dışı edileceği belirtildi.