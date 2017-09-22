Susic: “Oyuncularımdan Rezil Olmamalarını İstemiştim”

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, devre arasında oyuncularından rezil olmamalarını istediğini belirterek, 10 yılda bir olabilecek bir maç...

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, devre arasında oyuncularından rezil olmamalarını istediğini belirterek, 10 yılda bir olabilecek bir maç olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında deplasmanda 3-0 yenik duruma düşmesine rağmen geri dönüş yaparak müsabakayı 4-3 kazanan Aytemiz Alanyaspor, önemli bir galibiyete imza attı.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Safet Susic, futbolcuları ikinci yarıda ortaya koydukları oyundan dolayı tebrik ettiğini belirterek, "Belki 6-0 kaybedebileceğimiz maçı 4-3 kazandık. İlk yarı özelikle maçın başlarında çok büyük hatalar yaptık. Skor 3-0'a geldi. Son bir şans yakaladık ve devre arasına 3-1'le girdik. Ben oyuncularımdan devre arası açıkçası rezil olmamalarını istedim. Skorun 6-1 ve 7-1'e gitmemesini istedim. 10 yılda bir olabilecek bir maç, çok fazla karşılaşılacak bir durum değil. Vagner Love gibi bir oyuncuya sahibiz. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Bir hafta önce Fenerbahçe'ye kaybettiklerini belirten Susic, "Maçtan önce de devre arasında aynı şeyleri söyledim. Fazla skorla mağlup olmamalarını istedim. Aytemiz Alanyaspor'a yakışmayacak bir skorla ayrılmayalım istedim. 3-0'den sonra Trabzonspor maçı bitirdi düşüncesine kapılabilir. Bizim takımımızı herkes tanıyor. Bizim takım çok çabuk hücuma çıkan ve herkese gol atabilecek takım. Maalesef çok da gol yiyoruz. Söylediğim gibi bizde Vagner Love gibi inanılmaz bir oyuncu var. Skoru her an değiştirebilecek bir oyuncu" şeklinde konuştu.