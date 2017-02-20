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Susic: "Trabzonspor Karşısında Çok Şanslıydık"

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Susic: "Trabzonspor Karşısında Çok Şanslıydık"
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, maçın ilk yarısında çok şanslı olduklarını belirterek, ilk yarıya objektif baktıklarında Trabzonspor'un...

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, maçın ilk yarısında çok şanslı olduklarını belirterek, ilk yarıya objektif baktıklarında Trabzonspor'un 3-4 gol atması gerektiğini söyledi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Trabzonspor maçı ardından düzenlenen basın toplantısında çok şanslı olduklarını vurguladı. Susic, "Maçın ilk yarısında çok şanslıydık, iyi oynamadık. İlk yarıda objektif olarak Trabzonspor'un 3-4 gol atması gerekiyordu. Kariyerimde bekli de ender ilk yarıda 2 oyuncu değiştiriyorum. Ama başka çarem kalmadı ve bu nedenle değişiklik yaptık. Bu maç bana zaaflarımızı gösterdi. Şuanda neden 40 gol yediğimizi daha iyi anlıyorum. Bugün şansımız çoktu ve Allah'ın da bizi koruduğuna inanıyorum" dedi.

Gelecek maçlarda daha iyi olacaklarını belirten Susic, "Ofansif futbolu seviyorum. Trabzonspor çok kaliteli bir takım. Biz ligde kalmak için savaşıyoruz. İnşallah gelecek maçlarda da şansımız yanımızda olur. Takıma dönecek oyuncuların da katkılarıyla gelecek haftalarda daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.

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