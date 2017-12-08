  • BIST 107.497
  • Altın 154,686
  • Dolar 3,8575
  • Euro 4,5281
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 13 °C

Şuski Siverek’in Su Problemini Bitiriyor

» »
Şuski Siverek’in Su Problemini Bitiriyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Siverek ilçesinde yapılan alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Siverek ilçesinde yapılan alt yapı çalışmaları devam ediyor.

ŞUSKİ Genel Müdürü Hamdi Us, Siverek İlçe Belediye Başkanı Resul Yılmaz ve ŞUSKİ teknik personelleri, Siverek ilçesinde sürdürülen alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Genel Müdür Us, öncelikle Siverek ŞUSKİ ilçe hizmet binasını ziyaret ederek personellerle 2017 yılı değerlendirmesi yaptı. Değerlendirme toplantısında, 2018 yılı için planlama ve istişarelerde bulunuldu.

Siverek ilçesi içme suyu şebeke hattı değişimine başlandı

Siverek ilçesinde hem kalite anlamında hem de suyun halka ulaşması anlamında çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ilçe merkezinin tümünü kapsayacak ve birçok kırsal mahalleyi de içine alacak olan içme suyu şebeke hattı revizyonu ile geleceğe yönelik adımlar atılıyor. Yaklaşık 73 Milyon liraya mal olan 390 bin metrelik şebeke hattı döşenecek ilçede yapımı devam eden projeyi yerinde inceleyen ŞUSKİ Genel Müdürü Hamdi Us ve Siverek İlçe Belediye Başkanı Resul Yılmaz, teknik personellerden bilgi alarak hat döşeme çalışmasını yakından takip etti.

İsale hattı projesi devam ediyor

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilerek yapımı devam eden 93 Milyon liralık isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi inşaatı yapımını üstlenen yetkililer ile durum analizi ve ilerleme toplantısı yapan ŞUSKİ Genel Müdürü Us ile beraberindekiler bilgi aldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteorolojiden 5 İl İçin Don Uyarısı08 Aralık 2017 Cuma 09:48
  • Göçük Altında Kalan Köpek, Polis Ve İşçiler Tarafından Kurtarıldı08 Aralık 2017 Cuma 09:43
  • Manisa’da 26 Sokağın Çehresi Değişiyor08 Aralık 2017 Cuma 09:33
  • Turkcell Çalışanlarına “Gebelikte Sağlıklı Beslenme” Eğitimi08 Aralık 2017 Cuma 08:18
  • Serdivan’da 160 Farklı Noktada Asfalt Çalışması Yapıldı07 Aralık 2017 Perşembe 17:23
  • Şahinbey’den Sarısalkım’a Sosyal Tesis07 Aralık 2017 Perşembe 17:08
  • Şahinbey Belediyesi İlçeye Dokunuyor07 Aralık 2017 Perşembe 15:58
  • Heybeli Deresindeki Taşkın Sorunu Bitecek07 Aralık 2017 Perşembe 15:53
  • Üniversite Öğrencilerinden Duyarlılık Örneği07 Aralık 2017 Perşembe 15:48
  • 18 Bal Ormanı Tesis Edildi07 Aralık 2017 Perşembe 15:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti