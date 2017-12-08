Şuski Siverek’in Su Problemini Bitiriyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Siverek ilçesinde yapılan alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Siverek ilçesinde yapılan alt yapı çalışmaları devam ediyor.

ŞUSKİ Genel Müdürü Hamdi Us, Siverek İlçe Belediye Başkanı Resul Yılmaz ve ŞUSKİ teknik personelleri, Siverek ilçesinde sürdürülen alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Genel Müdür Us, öncelikle Siverek ŞUSKİ ilçe hizmet binasını ziyaret ederek personellerle 2017 yılı değerlendirmesi yaptı. Değerlendirme toplantısında, 2018 yılı için planlama ve istişarelerde bulunuldu.

Siverek ilçesi içme suyu şebeke hattı değişimine başlandı

Siverek ilçesinde hem kalite anlamında hem de suyun halka ulaşması anlamında çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ilçe merkezinin tümünü kapsayacak ve birçok kırsal mahalleyi de içine alacak olan içme suyu şebeke hattı revizyonu ile geleceğe yönelik adımlar atılıyor. Yaklaşık 73 Milyon liraya mal olan 390 bin metrelik şebeke hattı döşenecek ilçede yapımı devam eden projeyi yerinde inceleyen ŞUSKİ Genel Müdürü Hamdi Us ve Siverek İlçe Belediye Başkanı Resul Yılmaz, teknik personellerden bilgi alarak hat döşeme çalışmasını yakından takip etti.

İsale hattı projesi devam ediyor

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilerek yapımı devam eden 93 Milyon liralık isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi inşaatı yapımını üstlenen yetkililer ile durum analizi ve ilerleme toplantısı yapan ŞUSKİ Genel Müdürü Us ile beraberindekiler bilgi aldı.