Süslü'nün acı günü

İYİ Parti Samsun Kurucu İl Başkanı Ömer Süslü'ye, dayısı Lütfi Yılmaz'dan acı haber geldi. Dayı Yılmaz'ın, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybettiği bildirildi. Merhumun cenazesi 1 Aralık Cuma Günü Fevzi Çakmak Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Canik Avluca Köyü'nde toprağa verileceği bilgisi paylaşıldı.
HHALK Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet diler, Süslü ve Yılmaz ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.