Süslü'nün acı günü

İYİ Parti Samsun Kurucu İl Başkanı Ömer Süslü'nün dayısı Lütfi Yılmaz geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi 1 Aralık Cuma Günü, öğle namazına müteakip Fevzi Çakmak Mahallesi Camisi'nden kaldırılacak

İYİ Parti Samsun Kurucu İl Başkanı Ömer Süslü'ye, dayısı Lütfi Yılmaz'dan acı haber geldi. Dayı Yılmaz'ın, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybettiği bildirildi. Merhumun cenazesi 1 Aralık Cuma Günü Fevzi Çakmak Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Canik Avluca Köyü'nde toprağa verileceği bilgisi paylaşıldı.

HHALK Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet diler, Süslü ve Yılmaz ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.