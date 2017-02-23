Susuz’da İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı

Kars'ın Susuz İlçesi'nde Kaymakam Yusuf İzci, Başkanlığı'nda "İdare Şube Başkanları" toplantısı yapıldı.

Kars'ın Susuz İlçesi'nde Kaymakam Yusuf İzci, Başkanlığı'nda "İdare Şube Başkanları" toplantısı yapıldı.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre her yıl İlçe Kaymakamı Başkanlığı'nda yapılan toplantıya Kaymakam Yusuf İzci ve ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri katıldı.

Toplantıda kamu kurumları tarafından vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin daha etkili ve hızlı olması için yapılması gerekenler konuşuldu. Kurumlar arası iletişim, kurumlar tarafından Susuz'da yapılacak çalışmalar ve gündemdeki diğer konular görüşüldü.