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Susuz’da Khgb Toplantısı Yapıldı

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Susuz’da Khgb Toplantısı Yapıldı
Kars'ın Susuz İlçesi'nde Susuz Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Kars'ın Susuz İlçesi'nde Susuz Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Susuz Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Yusuf İzci Başkanlık etti.

Her yıl Şubat ve Kasım aylarında yapılan meclis toplantısının Kasım ayı toplantısı İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Çakasi Sinan Mencütekin, İlçe Özel İdare Müdürü Fatma Kafkaslı ve 27 Köy muhtarı katıldı.

Toplantıda 2017 yılında köylere yapılan BSK sıcak asfalt çalışmaları, kilit parke taşı çalışmaları, köy okullarının bakım-onarımı, taziye evi yatırımları başta olmak üzere İl Özel İdaresi ve KHGB bütçesinden köylere yönelik yapılan yatırımlar anlatıldı.

Toplantı sonrasında Kaymakam Yusuf izci, köy muhtarların taleplerini dinledi. Ayrıca 2018 yılı Susuz KHGB bütçesi görüşüldü.

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