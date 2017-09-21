Süt Dişi Sağlığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ağız ve diş sağlığının ilk adımının bebeklik döneminde başladığını belirten Msc.

Ağız ve diş sağlığının ilk adımının bebeklik döneminde başladığını belirten Msc. Dt. Cem Harbalioğlu, "Doğru ağız bakım uygulamalarını çocuğunuza erken yaşlarda göstermeniz, onun sağlığı için yapacağınız önemli yatırımlardan biridir" dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı İmplantoloji Kliniğinden Msc. Dt. Cem Harbalioğlu, süt dişleri ile ilgili bilinmeyenleri aktardı. Harbalioğlu, "Bebeğinize gece son beslenmesinde şekerli gıdalar vermeyin, biberonla süt içirdikten sonra ağız temizliği için su içirin ve bir parça peynir verin. Bebeğinizin doğumundan itibaren her beslenmeden sonra ağız içini ıslak gazlı bezle temizleyin. Emziği kesinlikle şekere, bala, pekmeze batırmayın, beslenmeden sonra su verilerek ağız içinin temizlenmesi sağlayın. Bebek bir yaşından sonra biberon bıraktırılmalı, bardak ve kaşık kullanarak beslenmeye alıştırılmalıdır" diye konuştu.

"Süt dişleri 6'ncı aydan itibaren çıkmaya başlar"

Her bebekte değişkenlik göstermek ile birlikte 6'ıncı aydan itibaren süt dişleri çıkmaya başladığını söyleyen Harbalioğlu, "Süt dişleri normal dişlere oranla daha çok organik madde içerirler, bu nedenle kolay ve hızlı çürümeye yatkınlardır. Çocuklar, çürüğün erken döneminde görülebilen soğuk sıcak hassasiyeti ve hafif ağrı gibi sinyalleri zamanında fark edemeyebilirler. Olayı ancak dayanılamayacak kadar ağrı olduğunda anlarlar ki bu durumda çok geç kalınmış olabilir" şeklinde konuştu.

"İki yaşından sonra bunları yapın"

Diş bakımı ile ilgili de konuşan Harbalioğlu, "İki yaşından itibaren yani süt dişlerinin tamamlanmasıyla beraber günde iki defa sizin kontrolünüzde dişlerini fırçalatın, çocuğunuzun yaşına uygun diş fırçası ve macunu seçin, çocuğunuzun diş macununu yutmamasına dikkat edin. Koruyucu flor uygulaması için ya da süt dişlerinde çürük görüyorsanız mutlaka diş hekiminize başvurun. Çocuğunuz altı yaşına geldiğinde süt dişlerinin en arkasından olan ve ömür boyu ağzımızda kalması gereken 6 yaş dişlerine fissür örtücü( Fissur Selant) uygulatın. Çürük var ise mutlaka tedavi ettirin ve en önemlisi altı ayda bir diş hekimi kontrolünü ihmal etmeyin. Çocuğunuzla birlikte dişlerinizi fırçalayarak veya kendi diş fırçalarını seçmelerine izin vererek, ağız ve diş bakımını eğlenceli hale getirebilirsiniz. Çocuklar gülmeyi sever ve güzel bir gülümseme için ise sağlıklı dişlere ihtiyaç vardır" dedi.