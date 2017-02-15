Süt İzni Davasını Kazanan Bankacı Anne:

İzmir'de, süt izni kullandığı sırada çalıştığı banka tarafından, "performans yetersizliği" gerekçesiyle işten çıkartılan ve açtığı "işe iade"...

İzmir'de, süt izni kullandığı sırada çalıştığı banka tarafından, "performans yetersizliği" gerekçesiyle işten çıkartılan ve açtığı "işe iade" davasını kazanan Evla Fazlı, "Ben hem anne olmak istedim, hem de çalışan kadın olma hakkımı kullanmak istedim. İşe iade kararı çıktı ama dosya yargıtaya intikal edecek. Kurum, hakkımda olumsuz referans verdiği için hiçbir şekilde iş bulamıyorum. Bütün kapılar tek tek yüzüme kapandı" dedi.

İzmir'de 2014 yılından bu yana özel bir bankada şube müdür yardımcısı olarak çalışan Evla Fazlı, 2016 yılının başlarında doğum yapıp izne ayrıldı. İzninin süresinin dolmasının ardından tekrar iş başı yapan Fazlı, 3 ay boyunca kanunlara göre hakkı olan süt iznini kullanmaya başladı. Banka şubesi, 24 Haziran 2016'da Fazlı'yı, performans yetersizliğini gerekçe göstererek işten çıkardı. Fazlı da, avukatı Emre Sümer aracılığıyla İzmir 8. İş Mahkemesinde açtığı işe iade davasını kazandı.

"Bütün kapılar yüzüme kapandı"

12 senelik bankacı olduğunu belirten Fazlı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Son 2 senedir işten çıkartıldığım bankada çalışıyordum. Kızım Defne'yi doğurduktan sonra izne ayrıldım ve iznim bitince de işe geri döndüm. Süt iznimi kullandığım 2,5 ay içerisinde de performans yetersizliği nedeniyle işten çıkartıldım. Hamile olduğum dönemi ve süt izni kullandığım dönemdeki performansımı düşük bulmuşlar. Benimle birlikte hamile olan üç arkadaşım daha işten çıkartıldı. Bir arkadaşımız fazla çalıştırıldığımız gerekçesi ile BİMER'e şikayette bulunmuştu ve ardından Çalışma Bakanlığına bağlı müfettiş bankamıza gelerek bizi haklı bulmuştu. İşe başladıktan sonra çok büyük bir baskı ile çalıştık. İşten çıkartacaklarını hissettirmişlerdi. Bir şekilde bahane arıyorlardı. Arkadaşımız BİMER'e şikayette bulunduğu için şube müdürümüz sözlü olarak "Arkadaşınız kendini de sizi de yaktı. İşe geri döndüğünde iş bulacağını mı zannediyor" dedi. Şimdi işe iade kararı çıktı ama dosya yargıtaya intikal edecek. İşten çıkarılalı 8 ay oldu. Çeşitli kurumlarda iş arayışım devam ediyor ancak kurum hakkımda olumsuz referans verdiği için hiçbir şekilde iş bulamıyorum. Bütün kapılar tek tek yüzüme kapandı."

"Annelik hakkı kullandırılmamıştır"

Fazlı'nın avukatı Emre Sümer ise hukuki süreç ile ilgili şu bilgiyi verdi:

"Sebebin performans yetersizliği olarak gösterilmiş olmasına karşın asıl sebebin, müvekkilimin süz izni kullanması durumundan kaynaklı olduğunu, performans yetersizliğinin soyut bir sebep olarak ortaya konduğunu gördük. Bizim için sevindirici olan; hem davanın kısa süre içerisinde sonuçlanması ve müvekkilin hem çalışma hem de annelik hakkının kendisine teslim edilmiş olmasıdır. Kararın kesinleşmesi ile birlikte müvekkilin işe iadesiyle ilgili başvurularımızı yapacağız. İşe iade olmazsa davalı bankanın ödemek zorunda olduğu tazminatlar var. Müvekkilim şu anda işsizdir. Bankanın olumsuz referans konusunda bir algı oluşturma durumu var. Müvekkilim başka bir bankadan transfer olmuş ve performansı da yüksek bir çalışandır ancak müvekkilime annelik hakkı kullandırılmamış ve işine de haksız yere son verilmiştir. Performans yetersizliği gerekçe gösterilse dahi kanunların kendilerine tanıdığı imkan dahilinde annelik görevini yapan annelerin iş akitleri fesih edildiğinde, verilen bu karar onları cesaretlendirecektir."