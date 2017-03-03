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Süt Kazanına Düşen 1 Yaşındaki Yeliz Ankara’ya Sevk Edildi

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Süt Kazanına Düşen 1 Yaşındaki Yeliz Ankara’ya Sevk Edildi
Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaynar süt kazanına düşerek ağır yaralanan 1 yaşındaki kız çocuğu, Nazilli'deki ilk müdahalesinin ardından helikopter...

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaynar süt kazanına düşerek ağır yaralanan 1 yaşındaki kız çocuğu, Nazilli'deki ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulans ile Ankara'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan Cengiz S. ve KübraS'nin 1 yaşındaki kızları Yeliz S. öğle saatlerinde ailesinin bir anlık dikkatsizliği sonucu kaynar süt kazanına düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3. derece yanıklar olduğu tespit edilen minik Yeliz'in Nazilli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulans ile Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. 1 yaşındaki küçük Yeliz'in durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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