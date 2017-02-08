Süt Toplama Kamyonu Yoldan Çıktı, Bir Kişi Öldü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sabah saatlerine meydana gelen trafik kazasında bir süt toplama firmasında çalışan 32 yaşındaki Mustafa Çine'nin kullandığı...

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sabah saatlerine meydana gelen trafik kazasında bir süt toplama firmasında çalışan 32 yaşındaki Mustafa Çine'nin kullandığı araç yoldan çıktıktan sonra ağaçlara çarparak takla attı. Feci kazada araç sürücüsü olay yerinde can verdi.

Kaza Aydın'ın Sultanhisar ilçesi girişinde sabah 08.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezi Nazilli'de bulunan bir firmada çalışan Mustafa Çine (32), süt toplamak için 09 CBC 12 plakalı kamyonla Sultanhisar ilçesine doğru yola çıktı.

Yenipazar kavşağındaki ışıkları geçtikten 100 metre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden talihsiz sürücünün kullandığı kamyon yoldan çıkarak takla attı. Yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabilen aracın içinde sıkışan Mustafa Çine feci şekilde can verdi.

Kurtarma çalışmaları nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Evli olduğu öğrenilen Mustafa Çine'nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına konularak Nazilli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Mustafa Çine'nin ölüm haberini alan mesai arkadaşları kaza yerine gelerek gözyaşları döktü.