Süt Ve Damızlık Üreticileri İthalata Tepkili

Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tuncay Aytın, hayvancılığın anahtarının süt olduğunu belirterek, "Çok zor durumdayız. Zor...

Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tuncay Aytın, hayvancılığın anahtarının süt olduğunu belirterek, "Çok zor durumdayız. Zor şartlarda süt ve damızlık üretiyoruz. Bir sürü ithalat varken taşıma suyuyla da değirmen dönmez" dedi.

Aytın, hayvan üreticilerinin zor şartlarda süt ve damızlık üretmeye çalıştıklarını dile getirerek, 2015 yılında 14 milyon destekleme alındığı ancak 2016 yılına bakıldığında ise 10 milyonu bulmadığını belirtti.

"Taşıma suyla, süt üretilmiyor"

Aytın, hayvancılığın anahtarının süt olduğunu dile getirerek, "Sütümüzün ederi fiyatta satılmadığı sürece ne bizim anaç hayvanlarımızın fiyatı yukardadır, ne beside ne de sütte. Çok zor durumdayız. Zor şartlarda süt ve damızlık üretiyoruz. Bir sürü ithalat varken taşıma suyuyla da değirmen dönmez. Bunun üzerine bir de desteklemeleri ekleyebiliriz. 2015 yılında 14 milyon destekleme varken geçtiğimiz yıla baktığımızda 10 milyonu bulmamakta" dedi.

"2016 yılında hibe destekleri kullanıldı"

Aytın, düve hibe desteğinde 2016 yılı için Edirne'den 2 tane üyelerinin başvurduğunu hatırlatarak, "Bu iki üyemizden biri 500 baş damızlık düve desteğini almıştı. Ama 2017 yılında sanki Edirne bu projeden faydalanmayacak gibi ya da hakkını kaybetmiş gibi bilgiler dolaşmakta. Edirne 2016'da bu desteği aldığı için 2017'ye gerek kalmadı. 2017'den sonraki başvurularda bu desteği almayan il birlikleri alacak. Bunların içinde mesela 2016'da başvurmayan Kırklareli ve Tekirdağ 2017 ve 2018 için hakkı var. Dolayısıyla Edirne'de bir tane düve üretim merkezi kurulacaktı onu da Uzunköprü'deki üreticimiz aldı" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, damızlık düve yetiştiriciliğinde yüzde 50 hibe desteği sağlanacak illeri Ankara, Bayburt, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Malatya, Manisa, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon olarak belirledi.