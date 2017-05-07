Canik 19 Mayıs Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen şampiyonaya 6 kız 12 erkek olmak üzere toplam 18 takımdan 300 sporcu katılıyor. Üç Nisan tarihinde start alan organizasyonda sporcuların dereceye girmek için 19 Mayıs Yüzme Havuzu'nda ortaya koyduğu performans izleyenlerden alkış alıyor. Müsabakalarla ilgili olarak bilgiler veren Sutopu Analig sorumlusu Berk Yılmaz, “Müsabakalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Her yönü ile mükemmel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Kız ve erkek olmak üzere 18 takımın mücadele ettiği şampiyona bugün yapılacak olan finaller ve ödül töreni ile sona erecek.
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SUTOPU’NDA HEYECAN SÜRÜYOR
Türkiye Sutopu Federasyonu faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG), Türkiye Sutopu Şampiyonası tüm hızı ile devam ediyor. Organizasyon bugün yapılacak olan final müsabakaları sonrasında tamamlanacak
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