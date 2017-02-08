Suudi Arabistan 4 Ayda 39 Bin Pakistanlıyı Sınır Dışı Etti

Suudi Arabistan, oturum ve çalışma iznine uymadığı gerekçesiyle son 4 ayda 39 bin Pakistanlıyı sınır dışı etti.

Suudi Arabistan, oturum ve çalışma iznine uymadığı gerekçesiyle son 4 ayda 39 bin Pakistanlıyı sınır dışı etti.

Suudi Arabistan üst düzey güvenlik önemlerinin alınmasına rağmen son 4 ayda yaklaşık 39 bin Pakistanlıyı vize ihlallerinden dolayı sınır dışı etti. Sınır dışı edilen 39 bin Pakistanlının DEAŞ sempatizanı olmasından şüpheleniliyor. Sınır dışı edilen yaklaşık 39 bin Pakistanlının iş ve ikamet kurallarını da ihlal ettiği ayrıca Pakistanlıların sahtecilik, uyuşturucu kaçakçılığı, hırsızlık ve fiziksel saldırı gibi suçlardan dolayı ceza aldığı belirtildi.

Şura Konseyi Güvenlik Kurulu Başkanı Abdullah El Sadoun, Pakistanlıların ülkede işe alınmasında önce iyice incelenmesi yönünde çağrıda bulundu. Sadoun, ülkede Pakistan ile ilgili birimlerin de daha yakın koordinasyon içerisinde olmasını istedi.