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Suudi Arabistan İle Abd Arasında 100 Milyar Dolarlık Silah Antlaşması

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Suudi Arabistan İle Abd Arasında 100 Milyar Dolarlık Silah Antlaşması
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştireceği Riyad ziyaretinde, Suudi Arabistan ile 100 milyar dolarlık silah antlaşmasının imzalanacağını...

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştireceği Riyad ziyaretinde, Suudi Arabistan ile 100 milyar dolarlık silah antlaşmasının imzalanacağını bildirdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 19 Mayıs tarihinde gerçekleştirmesi planlanan Riyad ziyaretinde, Suudi Arabistan ile 100 milyar dolarlık silah antlaşmasının imzalanacağını bildirdi. Beyaz Saray yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Bir dizi anlaşma sürecinin son aşamasındayız" denildi. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın ABD'den aldığı savunma paketinin 10 yıl içeresinde 300 milyar doları aşabileceği belirtildi.

Suudi Arabistan anlaşma kapsamında ABD'den savaş uçakları, kontrol ve kumanda sistemleri satın alacak.

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