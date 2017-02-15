  • BIST 88.277
  • Altın 144,077
  • Dolar 3,6519
  • Euro 3,8547
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 5 °C
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • CsGo ve Lol'de Kazanmak için Püf Noktalar
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları

Suudi Arabistan’ın Güney Batı Kesimi Sular Altında

» »
Suudi Arabistan’ın Güney Batı Kesimi Sular Altında
Suudi Arabistan'ın güney batı kesiminde bulunan Asir bölgesi, bir haftadır devam eden yoğun yağmur sebebiyle sular altında kaldı.

Suudi Arabistan'ın güney batı kesiminde bulunan Asir bölgesi, bir haftadır devam eden yoğun yağmur sebebiyle sular altında kaldı.

Suudi Arabistan'ın güney batı kesiminde bulunan Asir bölgesi'nde bir haftadır devam eden şiddetli yağırlar nedeniyle Ebha şehri yüksek dağlık bölgede olmasına rağmen sulara gömüldü. Ebha kentinin yanı sıra

Hamis Muşeyt kenti de sel meydana geldi. Sivil savunma ekipleri bölgede selle mücadele çalışmaları yapıyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sırbistan’da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yarışı Kızışıyor15 Şubat 2017 Çarşamba 09:53
  • Danimarkalı Irkçı Partiden Göçmenlere Broşür Tacizi15 Şubat 2017 Çarşamba 09:43
  • Avusturya Cumhurbaşkanı : "Güçlü Avrupa Fikri Düşünmeye Değer"14 Şubat 2017 Salı 19:03
  • Almanlardan Tarihi Rekor14 Şubat 2017 Salı 18:33
  • Norveç’ten Kosova’ya Destek14 Şubat 2017 Salı 18:28
  • Londra’da Ulusal Siber Güvenlik Merkezi Açıldı14 Şubat 2017 Salı 17:08
  • Rusya Doğalgazın Ukrayna’ya Sevkiyatının Koşullarını Açıkladı14 Şubat 2017 Salı 16:58
  • Bağdat’ta Bombalı Araç Patladı 2 Sivil Öldü14 Şubat 2017 Salı 16:58
  • Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen, Ap Başkanı Tajani İle Görüştü14 Şubat 2017 Salı 16:43
  • Uzay Aracının Uçuş Testleri 2020’de14 Şubat 2017 Salı 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti