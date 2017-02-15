Suudi Arabistan’ın Güney Batı Kesimi Sular Altında

Suudi Arabistan'ın güney batı kesiminde bulunan Asir bölgesi, bir haftadır devam eden yoğun yağmur sebebiyle sular altında kaldı.

Suudi Arabistan'ın güney batı kesiminde bulunan Asir bölgesi, bir haftadır devam eden yoğun yağmur sebebiyle sular altında kaldı.

Suudi Arabistan'ın güney batı kesiminde bulunan Asir bölgesi'nde bir haftadır devam eden şiddetli yağırlar nedeniyle Ebha şehri yüksek dağlık bölgede olmasına rağmen sulara gömüldü. Ebha kentinin yanı sıra

Hamis Muşeyt kenti de sel meydana geldi. Sivil savunma ekipleri bölgede selle mücadele çalışmaları yapıyor.