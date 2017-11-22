Suudi Koalisyonu Yemen Limanlarına Ablukayı Kaldırıyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Birleşmiş Milletlerin çağrısının ardından Yemen'in Hudeyde ve Sana limanlarından yardım malzemelerinin...

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Birleşmiş Milletlerin çağrısının ardından Yemen'in Hudeyde ve Sana limanlarından yardım malzemelerinin geçişine izin verileceğini duyurdu.

Yemen hükumetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon, 2 hafta önce Yemen'de Husi kontrolündeki bölgeden Riyad'ı hedef alan balistik füze saldırısı sonrası, Yemen ile kara, deniz ve hava sınırlarını geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu. Bugün, koalisyon acil insani yardım malzemelerinin geçirilmesi için Hudeyde ve Sana limanını yeniden açmaya karar verdiklerini açıkladı. Açıklamada, limanların yarın öğlen saatinde açılacağı belirtildi. Koalisyon, yakında Yemen'in tüm illerine insani yardım ve gıda dağıtımını kolaylaştırmayı amaçlayan kapsamlı bir insani operasyon planı ilan edeceğini de ifade etti.

Norveç Göçmen Konseyi Başkanı ve eski BM yardım direktörü Jan Egeland, açıklamanın ardından Twitter hesabından, "Kıtlığa geri sayımın ardından bir umut ışığı" yazdı. Egeland, tüm Yemenlilerin insani yardım ihtiyacının karşılanması için kapatılan bütün limanların açılması gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz hafta, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suudi liderliğindeki koalisyona ablukayı kaldırması yönünde çağrıda bulunmuştu. Kuruluşlar, limanlardan yardım geçişlerine izin verilmediği sürece çoğu çocuk binlerce masum insanın hayatını kaybedeceğini belirtmişti.

BM verilerine göre, Yemen'de 11 milyonu çocuk olmak üzere 20 milyondan fazla kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var. Yaklaşık 17 milyon insan bir sonraki yemeklerin nereden geleceğini bilmiyor ve 7 milyonu tamamen gıda yardımına bağımlı yaşıyor. Yetersiz beslenme yaklaşık 400 bin çocuğun hayatını tehdit ediyor.

Şiddetli akut beslenme, yaklaşık 400.000 çocuğun yaşamını tehdit ediyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası askeri koalisyon 2015'ten bu yana Yemen'deki Şii Husi milislerle savaşıyor.