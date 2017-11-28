Suudi Arabistan'da 4 Kasım'da başlatılan yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Kraliyet mensubu Suudi Prens Miteb Bin Abdullah serbest bırakıldı.
Suudi Arabistan'da 4 Kasım tarihinde başlatılan yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve 3 haftadır tutuklu bulunan Suudi Prens Miteb Bin Abdullah serbest bırakıldı. Yolsuzluk operasyonu kapsamında kraliyet ailesine mensup kişiler de dahil olmak üzere 200 kişi Riyad'daki Ritz Carlton Oteli'nde gözaltında tutuluyor.
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