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Suudi Prens Miteb Bin Abdullah Serbest Bırakıldı

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Suudi Prens Miteb Bin Abdullah Serbest Bırakıldı
Suudi Arabistan'da 4 Kasım'da başlatılan yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Kraliyet mensubu Suudi Prens Miteb Bin Abdullah serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan'da 4 Kasım'da başlatılan yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Kraliyet mensubu Suudi Prens Miteb Bin Abdullah serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan'da 4 Kasım tarihinde başlatılan yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve 3 haftadır tutuklu bulunan Suudi Prens Miteb Bin Abdullah serbest bırakıldı. Yolsuzluk operasyonu kapsamında kraliyet ailesine mensup kişiler de dahil olmak üzere 200 kişi Riyad'daki Ritz Carlton Oteli'nde gözaltında tutuluyor.

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