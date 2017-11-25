Suya Batan İş Makinası Sudan Çıkarıldı

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca Balıkçı barınağında suya gömülen iş makinası denizden çıkarıldı.

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca Balıkçı barınağında suya gömülen iş makinası denizden çıkarıldı.

Akçakoca Balıkçı barınağında önceki günlerde şiddetli esen yıldız fırtınası nedeniyle Balıkçı barınağında Karadeniz açıklarına mahmuz yapmak üzere zemin etüdü için getirilen iş makinesi denizden çıkarıldı.

Sabah saatlerinde vinç yardımıyla sudan çıkarılan dubalı iş makinası Balıkçı barınağında karaya çıkarılarak bakıma alınacağı öğrenildi.