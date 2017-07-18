Suya Gömülen Minibüs Halatlarla Kurtarıldı

Şiddetli yağışın ardından Silivri'de sular altında kalan bir minibüs, itfaiye ekiplerince halatlar yardımıyla kurtarıldı.
Birçok ilçede etkili olan sağanak yağış sonrası Silivri Büyükkılıçlı mevkii de sular altında kaldı. Bölgede sular altında kalan bir minibüs itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin halatlar yarımıyla ulaştığı minibüs ekiplerin uzun uğraşları sonucunda halatlarla çekilerek kurtarıldı.
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