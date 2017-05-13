“Suyumuz Güneşten Geliyor” Projesi Toplantısı

Kırklareli İl Özel İdaresi'nin Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı'na sunulan ve kabul edilen "Suyumuz Güneşten...

Kırklareli İl Özel İdaresi'nin Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı'na sunulan ve kabul edilen "Suyumuz Güneşten Geliyor" projesi kapanış toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi Şeker Depoları konferans salonunda gerçekleşen kapanış toplantısına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, İl Genel Meclisi Başkanı Saffet Üresin ve Kurum Müdürleri katıldı.

Kırklareli Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, proje ile Kırklareli'nin Karıncak ve Üsküpdere köylerinin içme suyunun pompalanması için gerekli olan enerjinin, kurulan güneş panelleri ile karşılandığını bildirdi.

Eser, Toplam bütçesi 166 bin 911 TL olan projenin yüzde 65'ne tekabül eden 108 bin 492 TL'sinin Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandığını dile getirdi.