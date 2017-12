Taban Vatandaşla Buluştu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Boşnak Camii cemaatiyle bir araya geldi.

Başkan Taban, her cuma günü farklı bir camide sabah namazının ardından vatandaşlarla simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapıyor. Vatandaşla sürekli temas halinde olmak adına bereket sofralarının kurulduğunu ifade eden Taban, "Her cuma sabahı olduğu gibi bu hafta da Boşnak Camii'nde soframızı kuralım ve sizlerle bir araya gelelim istedik. Sizlerle hemhal olalım istedik. Bereket sofralarını siyaset yapmak için düzenlemiyoruz. Bu buluşmaları sizlerle sohbet etmek, hal hatır sormak, varsa talepleri, şikayetleri işitmek için yapıyoruz. Hizmetler zaten belediyelerin standart yapması gereken bir iş. Devlet imkanlarıyla da yapılması gereken işler yapılıyor. Bizim ihtiyacımız bence şu an olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek. Dünyanın halini görüyorsunuz. Her yer karışık. Ama karışık olan coğrafyalar ne hikmetse Müslümanların yaşadığı coğrafya. Bu durumda kesinlikle ve kesinlikle ne gibi eksiklikler olduğunu görmek, gözlemek lazım. Bir ve beraber olmaya gayret etmek lazım" dedi.